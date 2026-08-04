Fortes chuvas suspendem aulas em Jaboatão e Paulista nesta terça-feira (4)

Medida preventiva afeta o turno da manhã nas redes municipais de ensino. Apac mantém estado de atenção para a Região Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul.

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

Devido às fortes chuvas que começaram na madrugada desta terça-feira (4) e continuam durante a manhã, as aulas das redes municipais de Jaboatão dos Guararapes e Paulista foram suspensas.

De acordo com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Paulista, as aulas do turno da manhã desta terça-feira (4) estão suspensas em toda a rede municipal de ensino.

"A medida é preventiva e tem como objetivo preservar a segurança dos estudantes, professores, servidores e demais integrantes da comunidade escolar, diante das condições climáticas e dos impactos provocados pelas chuvas", informou a pasta.

Ainda segundo a secretaria, o cenário será monitorado em conjunto com os órgãos competentes, e qualquer atualização sobre o funcionamento dos demais turnos será divulgada pelos canais oficiais da Prefeitura de Paulista.

As aulas também foram suspensas no município de Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a prefeitura, a medida foi adotada seguindo orientação da Defesa Civil do município.

"Diante das fortes chuvas e visando garantir a segurança de todos, ficam suspensas as aulas presenciais nas unidades educacionais de Jaboatão dos Guararapes na manhã desta terça-feira. Neste momento, serão adotadas atividades na modalidade extraclasse", informou a administração municipal.

Previsão

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso meteorológico de estado de atenção para a Região Metropolitana do Recife, a Mata Norte e a Mata Sul.

A previsão indica a continuidade de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte durante a madrugada e a manhã desta terça-feira (4) nessas regiões.

Já para o Agreste, a previsão é de chuvas com intensidade moderada.