Unicap abre semestre letivo com encontro de planejamento e anuncia mudanças na gestão

Jornada Comunitária reuniu professores e técnicos-administrativos nesta segunda (3) e apresentou diretrizes para o segundo semestre de 2026

Unicap fica localizada na Boa Vista, no Recife (Foto: Unicap/Divulgação)

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) realizou, na manhã desta segunda-feira (3), a abertura da Jornada Comunitária 2026.2, encontro semestral que reúne professores e técnicos-administrativos para o planejamento das atividades do novo período letivo.

Com o tema “O Propósito de se Reinventar”, o evento marcou o início do segundo semestre acadêmico e apresentou as diretrizes que devem orientar as ações da universidade nos próximos meses.

A abertura foi conduzida pelo reitor, padre Carlos Fritzen, ao lado do vice-reitor, padre Antônio Tabosa, do pró-reitor Acadêmico, Alexandre Ramos, e do pró-reitor Administrativo, Aragon Bergonci.

Durante o encontro, também foram anunciadas mudanças na estrutura da Pró-reitoria Acadêmica. Padre Carlos Jahn assumiu a Gerência de Desenvolvimento da Graduação, enquanto Vanessa Pedroso passou a responder pela Gerência de Desenvolvimento de Pesquisa e Pós-graduação.

Em discurso aos participantes, o reitor afirmou que a inovação deve estar alinhada à trajetória da instituição. “Reinventar-se é fazer da história uma fonte permanente de renovação”, disse.

A programação incluiu apresentações sobre projetos previstos para o semestre, entre eles ações voltadas à revisão curricular, pesquisa, internacionalização, sustentabilidade e integração entre ensino, mercado e sociedade. Também foram abordadas iniciativas relacionadas à experiência dos estudantes.

A Jornada Comunitária é realizada antes do início de cada semestre letivo e reúne servidores da universidade para o planejamento das atividades acadêmicas e administrativas do período.