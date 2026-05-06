Unicap abre inscrições para vestibular com vagas na modalidade a distância e semipresencial

Além dos cursos presenciais, o Vestibular 2026.2 da Unicap traz como novidade as vagas na modalidade a distância (EaD) e semipresencial

Serviços são oferecidos gratuitamente na Unicap (Foto: Divulgação)

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) está com inscrições abertas para o Vestibular 2026.2, oferecendo vagas em cursos presenciais, a distância (EaD) e semipresenciais.

O processo seletivo chega com novidades, especialmente para as modalidades EaD e semipresencial, que passam a contar com seleção contínua — permitindo ao candidato se inscrever, realizar a redação online e, em caso de aprovação, efetuar a matrícula de forma imediata.

Para essas modalidades, o candidato pode optar entre fazer a redação virtual ou utilizar a nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando edições de 2016 a 2025.

Os aprovados poderão ingressar ainda no segundo semestre de 2026, com dois períodos de entrada (Módulos A e B), ampliando as oportunidades de acesso ao ensino superior.

Já para os cursos presenciais, estão sendo ofertadas 665 vagas em graduações como Direito, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação e Medicina.

As inscrições

As inscrições seguem até o dia 9 de junho, com provas marcadas para o dia 14 de junho, no campus da universidade, no Recife.

Os candidatos aos cursos presenciais — exceto Medicina — podem escolher entre realizar a prova tradicional da Unicap ou utilizar a nota do Enem (2016 a 2025).

Para Medicina, a seleção será feita exclusivamente por meio de provas presenciais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Unicap.