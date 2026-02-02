Padre Carlos Fritzen toma posse como reitor da Unicap e firma convênio com a PUC-Rio

Padre Carlos Fritzen toma posse como Reitor da Unicap (Foto: Divulgação)

O padre Carlos Fritzen tomou posse, na tarde desta segunda-feira (2), como novo reitor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). A cerimônia ocorreu no campus da instituição, no Recife, e incluiu a assinatura de um acordo de cooperação acadêmica entre a Unicap e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Durante o evento, o novo reitor fez um pronunciamento sobre temas relacionados ao papel das universidades diante dos desafios sociais e educacionais contemporâneos. A data da posse, 2 de fevereiro, foi mencionada por Fritzen em referência a celebrações religiosas e culturais ligadas a Nossa Senhora dos Navegantes e a Iemanjá.

Natural de Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, Padre Carlos Fritzen relembrou sua trajetória ligada à educação popular, com atuação no movimento Fé e Alegria em diferentes países. Segundo ele, a experiência reforçou a compreensão de que a universidade deve ampliar sua atuação para além do ambiente acadêmico tradicional. “A Unicap deve ser uma universidade que não se encastela, mas que se projeta para as margens”, afirmou.

Em seu discurso, o reitor destacou a necessidade de adaptação das instituições de ensino superior a um contexto que classificou como de “mudança de época”, expressão atribuída ao Papa Leão XIV. Nesse sentido, defendeu que a universidade combine formação acadêmica com responsabilidade social e não se limite à concessão de diplomas.

Padre Fritzen apresentou seis eixos que devem orientar sua gestão à frente da Unicap, sendo eles o humanismo contemporâneo, qualidade acadêmica associada à realidade social, modernização administrativa, valorização das pessoas, ampliação do diálogo com a sociedade e atualização do estatuto da instituição. Ao tratar da valorização da comunidade universitária, afirmou que “a universidade não é feita de pedra e cal; é feita de alma e pulso”.

O novo reitor também destacou duas frentes estratégicas para os próximos anos, como a interiorização das atividades acadêmicas, por meio da educação a distância, de programas de pós-graduação interinstitucionais e de parcerias com municípios e com o Governo de Pernambuco; e a internacionalização, com o desenvolvimento de projetos conjuntos com universidades estrangeiras.

Ao encerrar o pronunciamento, Padre Carlos Fritzen citou o escritor Guimarães Rosa e destacou o compromisso com uma universidade de identidade católica, vinculada à realidade pernambucana e aberta ao diálogo internacional.