Unicap realiza provas do vestibular 2026.2 neste domingo (14)

Ao todo, são oferecidas 665 vagas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Direito, Medicina e Psicologia da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap)

Vestibular 2026.2 da Unicap acontece neste domingo (14) (Divulgação)

O vestibular 2026.2 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) acontece neste domingo (14). Ao todo, são oferecidas 665 vagas distribuídas entre as graduações de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Direito, Medicina e Psicologia. As provas serão aplicadas das 8h15 às 13h15, segundo a Unicap. Os candidatos serão submetidos à prova objetiva e à redação.

Os candidatos aos cursos presenciais, com exceção de Medicina, puderam optar entre realizar a prova da Unicap ou utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando as edições de 2016 a 2025. Para Medicina, a seleção ocorre exclusivamente por meio de provas presenciais.

Orientações

A instituição orienta que os participantes cheguem ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência, portando documento oficial de identificação com foto. O uso de celulares e outros equipamentos eletrônicos durante a aplicação das provas é proibido.

Programação

Além do processo seletivo, a Unicap preparou uma programação especial para acolher os familiares e acompanhantes dos feras no campus. Entre as atividades estão a aferição de pressão arterial e glicemia capilar, promovida pelo curso de Medicina; escuta psicológica e roda de conversa, conduzidas pelo curso de Psicologia; e o tradicional “Chá do Frei Velloso”, organizado pelos cursos de Farmácia e Nutrição.

Cursos EaD

A Unicap mantém aberto, até o dia 5 de agosto, o processo seletivo contínuo para os cursos de Ensino a Distância (EaD) e semipresenciais. Estão disponíveis 454 vagas para os cursos de Gestão de Recursos Humanos e Logística.

Já os cursos semipresenciais disponíveis são Ciências Biológicas, Ciências da Religião, Filosofia, História, Letras-Português, Matemática e Pedagogia. Os candidatos podem realizar a inscrição e a redação de forma online, sem a necessidade de participar das provas presenciais deste domingo.