SDS firma contrato de R$ 1,7 milhão por ano para locação de 24 viaturas da Polícia Civil

Veículos serão destinados inicialmente à capital e à Região Metropolitana. Investimento anual é de R$ 1,7 milhão

Entrega de 24 viaturas da PCPE para o Grande Recife (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) entregou, nesta segunda-feira (3), 24 novas viaturas à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Os veículos, do tipo SUV, fazem parte do processo de renovação da frota operacional da corporação, com valor de aluguel anual de R$ 1,7 milhão.

As viaturas foram adquiridas por meio de contrato de locação e, neste primeiro momento, serão destinadas às delegacias da Capital e da Região Metropolitana do Recife. Segundo a SDS, a prioridade foi dada à região por concentrar mais de 50% dos crimes registrados no estado.

De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a entrega integra um processo mais amplo de renovação da frota das forças de segurança pública. Ao todo, 1.118 viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar serão substituídas.

“O processo não é apenas de substituição. Desde o início da atual gestão, houve um aumento de mais de 10% na frota da Polícia Civil. Esse reforço foi definido com base em estudos para atender melhor às demandas das corporações e ampliar o atendimento prestado à população”, afirmou.

Ainda segundo o secretário, a meta é renovar toda a frota operacional. Ele destacou que Pernambuco registrou, nos primeiros sete meses deste ano, os menores índices de homicídios desde o início da série histórica, em 2004, e de roubos desde 2011.

O chefe da Polícia Civil de Pernambuco, delegado Felipe Monteiro Costa, afirmou que os novos veículos devem melhorar as condições de trabalho dos policiais e ampliar a capacidade de atuação das equipes.

“As viaturas são do tipo SUV, o que permite o deslocamento em diferentes tipos de terreno. Além disso, oferecem melhores condições de trabalho ao efetivo e contribuem para o atendimento prestado à população”, disse.

O delegado também destacou que a opção pelo modelo de locação permite maior disponibilidade da frota. Ele explica que, caso um veículo apresente problemas mecânicos, a empresa contratada é responsável por substituí-lo rapidamente, evitando prejuízos às atividades das delegacias.

O delegado informou ainda que a renovação da frota faz parte de um conjunto de investimentos realizados na Polícia Civil, que inclui aquisição de armamentos, equipamentos de proteção individual, tecnologia e construção de novas delegacias. Ele frisou que, após a conclusão da renovação na capital e na Região Metropolitana, a substituição das viaturas será estendida às unidades do interior do estado. No entanto, o prazo para toda a substituição não foi informado.

Pernambuco entre os estados com mais homicídios

Pernambuco aparece como o quinto estado com a maior taxa de mortes violentas intencionais (MVIs) do país em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

No ano passado, o estado registrou uma taxa de 33 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, abaixo das 36,4 registradas em 2024. No ranking nacional, Pernambuco fica atrás de Alagoas (33,1), Ceará (34,7), Bahia (36,8) e Amapá, que lidera a lista com 42,5 mortes por 100 mil habitantes.

O indicador de mortes violentas intencionais reúne os casos de homicídio doloso, latrocínio (roubo seguido de morte), feminicídio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial.

Pernambuco apresentou melhora em relação ao levantamento anterior. De acordo com o anuário, houve redução de 9,3% na taxa de MVIs em comparação com 2024, desempenho que coloca o estado na décima posição entre as unidades da federação que mais reduziram esse indicador.

O levantamento também aponta que a taxa registrada em 2025 é a menor da série histórica iniciada em 2012.

