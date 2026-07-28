A Operação Falsum Scriptum foi deflagrada na manhã desta terça-feira (28), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco;Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos

Criminosos investigados por corrupção e estelionato são alvo de operação da Polícia Civil em Caruaru (Foto: Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa investigada pelos crimes de corrupção ativa e passiva, uso de documento falso e estelionato foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrada, na manhã desta terça-feira (28), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A Operação Falsum Scriptum cumpriu três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em dezembro de 2023. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos dinheiro em espécie e outros materiais que serão analisados no decorrer da investigação.

A operação empregou 20 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A ação contou ainda com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel) e do Instituto de Criminalística (ICPAS/GGPOC).

