Aposentada que estava desaparecida é encontrada em hospital no município de Bonito

A família está a caminho do hospital, mas ainda não tem informações sobre o estado de saúde dela

No momento em que saiu de casa, Vanúsia vestia casaco verde, camisa azul, calça preta, tênis branco e carregava uma mochila. (Foto: Cortesia)

A aposentada Vanúsia da Costa Carvalho, de 72 anos, foi encontrada no início da tarde desta segunda-feira (03). De acordo com a família, ela está em um hospital no município de Bonito, a cerca de 136 km de Recife, no Agreste de Pernambuco. A família está indo ao encontro dela mas ainda não sabe informar seu estado de saúde.

A idosa estava desaparecida desde a última vez na sexta-feira (31). Segundo a filha Anna Dolores Rangel, de 48 anos, Vanúsia teria deixado o edifício onde mora, no bairro da Madalena, por volta da 0h53, pelo portão da garagem.

Imagens do circuito interno de segurança registraram o momento em que ela saiu sozinha. Anna mora no andar de cima do mesmo prédio, enquanto a mãe vive sozinha no apartamento, mas recebe acompanhamento diário da família.

Ela afirma que Vanúsia nunca havia desaparecido ou passado dias sem dar notícias.

A idosa tem diabetes e transtorno bipolar. No dia do desaparecimento, um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, no Recife.