Inspeção do MPPE constata déficit de efetivo e precariedade estrutural nas polícias em Tamandaré

Inspeção do MPPE constatou unidade policial funcionando com metade do efetivo, em sedes alugadas em com falta de equipamentos

Delegacia de Tamandaré, no litoral Sul de Pernambuco (Reprodução/Street View)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e cobrar providências do Governo do Estado diante da precariedade estrutural e do déficit de efetivo nas Polícias Militar e Civil em Tamandaré, no Litoral Sul. A medida foi assinada pelo promotor de Justiça Vinicius Valentim Almeida após inspeções semestrais realizadas nas unidades policiais do município.

De acordo com a portaria, as visitas presenciais e os formulários de inspeção elaborados por determinação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) confirmaram um cenário de déficit de pessoal, instalações inadequadas e carência de equipamentos considerados essenciais para o funcionamento das corporações. A inspeção observou que a 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (10ª CIPM) opera com menos da metade do efetivo previsto. Enquanto o quadro ideal é de 254 policiais militares, apenas 106 estão lotados na companhia e somente 79 atuam diretamente no policiamento operacional.

Já a 79ª Circunscrição da Polícia Civil conta com apenas nove servidores em exercício. Segundo o Ministério Público, a escassez de profissionais tem provocado, inclusive, atrasos na tramitação de inquéritos policiais.

A ausência de policiais civis mulheres na unidade também foi ressaltada, como um fator que compromete atendimento adequado às vítimas de violência de gênero. De acordo com o MPPE, a delegacia registrou 99 ocorrências relacionadas a crimes contra a mulher durante o período analisado.

Além da escassez de pessoal, ambas as corporações visitadas apresentaram problemas estruturais. De acordo com o MPPE, a 10ª CIPM funciona em um imóvel alugado embora, assim como a delegacia, necessite de sede própria projetada para atender às demandas da atividade policial.

Equipamentos

De acordo com a inspeção, Tamandaré não dispõe de quadriciclos para o patrulhamento ostensivo das praias, considerados essenciais para o policiamento do litoral. Das 18 viaturas ostensivas registradas na companhia, três estão indisponíveis ou baixadas.



Na Polícia Civil, o MPPE também verificou a inexistência de espaço adequado para armazenamento de drogas, armas e munições apreendidas, além de apontar a necessidade de melhorias na estrutura destinada à guarda de veículos apreendidos. Diante das irregularidades verificadas, o procedimento administrativo visa acompanhar a implementação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da segurança pública no município.

Agora, o MPPE deve encaminhar ofício à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), concedendo prazo de 20 dias para que o órgão apresente informações e um planejamento estratégico para solucionar os problemas apontados.

Dentre as informações requeridas pelo órgão estão:

-cronograma para recomposição do efetivo da 10ª CIPM;

-plano para reforçar o quadro da 79ª Delegacia, incluindo a designação de policiais civis mulheres;

-estudos e previsão orçamentária para construção ou destinação de sedes próprias para as duas unidades;

-planejamento para aquisição de quadriciclos e recuperação das três viaturas indisponíveis da Polícia Militar;

-medidas para criação de locais adequados para guarda de drogas, armas, munições e veículos apreendidos.

Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) disse que as informações solicitadas "serão prestadas ao órgão ministerial dentro do âmbito e prazos do referido procedimento".