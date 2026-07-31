Investigação identificou chefes de grupos criminosos que atuavam em diferentes bairros do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife; uma 12ª pessoa foi presa em flagrante com arma de fogo

Onze lideranças do tráfico são presas em operação da Polícia Civil no Cabo de Santo Agostinho (Foto: Ascom/PCPE)

Onze suspeitos investigados como lideranças de grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, foram presos durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco deflagrada na madrugada da quinta-feira (30). Além deles, uma 12ª pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Os detalhes da Operação Narcos foram apresentados na manhã desta sexta-feira (31), durante coletiva de imprensa.

Segundo a delegada Myrthor Andrade, titular da 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (DPRN), a investigação começou no ano passado e resultou no cumprimento de 11 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Igarassu.

Os alvos foram localizados em diversos bairros do Cabo, entre eles Torrinha, Cohab, Ponte dos Carvalhos, Centro e Garapu. De acordo com a delegada responsável pela investigação, a cidade possui uma estrutura criminosa pulverizada, sem um único chefe controlando toda a atividade ilícita.

“O Cabo é dividido em vários núcleos, com gerentes e líderes em diferentes bairros. O objetivo foi alcançar essas lideranças espalhadas pela cidade”, explicou.

Myrthor revelou que a preparação da operação também levou em consideração a dificuldade para cumprir os mandados. Segundo a investigação, alguns dos alvos transformavam as próprias residências em verdadeiras fortalezas, com portas reforçadas por chapas de aço e grades de ferro para dificultar a entrada da polícia.

“Justamente por serem líderes do tráfico, eles impõem dificuldades ao cumprimento das decisões judiciais. Algumas casas eram bastante reforçadas, mas conseguimos executar a operação sem resistência dos alvos”, afirmou a delegada.

A delegada destacou que a resistência encontrada foi estrutural, provocada pelas adaptações feitas nas residências, e não por reação dos investigados durante o cumprimento dos mandados.

Mulher era gerente do tráfico

Entre os presos está uma mulher apontada como gerente do tráfico de drogas no Cabo de Santo Agostinho. Ela foi localizada em Igarassu, onde passou a morar após a morte de um companheiro também envolvido com a prática ilícita. Segundo a polícia, ela utilizava tornozeleira eletrônica, assim como outros investigados.

Durante a operação, foram apreendidos uma pistola, um revólver calibre .357, uma espingarda calibre 12 e centenas de pinos de cocaína prontos para comercialização.

Segundo a Polícia Civil, muitos dos investigados já possuíam antecedentes por tráfico de drogas e homicídio. Alguns deles também utilizavam tornozeleira eletrônica no momento em que foram presos.

Mais de 100 policiais civis e militares participaram da ação, com apoio do Core, do DOI e do Canil da Polícia Civil.

As investigações continuam. O material apreendido será analisado para identificar outros integrantes da organização criminosa e aprofundar o rastreamento financeiro do grupo. Novas fases da investigação não estão descartadas.