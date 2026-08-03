Pontilhão sobre o Canal de Setúbal é entregue e amplia acesso à Via Mangue, no Recife

A estrutura inaugurada neste domingo (02) conecta a Avenida Boa Viagem à Rua João Cardoso Aires e amplia as opções de circulação entre a Zona Sul do Recife e a Via Mangue

O novo pontilhão tem 27,8 metros de extensão e 16,5 metros de largura, com três faixas de rolamento no sentido praia-subúrbio. (Foto: Reidson Filho / Prefeitura do Recife)

Os motoristas que trafegam pelo bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, têm mais uma opção para acessar à Via Mangue com a entrega do novo pontilhão sobre o Canal de Setúbal, que liga à beira-mar da capital pernambucana a Rua João Cardoso Aires.

Com a inauguração da nova estrutura, realizada neste domingo (02), os condutores que trafegam pela Avenida Boa Viagem podem acessar com mais facilidade a Avenida Marechal Juarez Távora, que tem conexão direta com a Via Mangue.

A inauguração da nova estrutura também implantou um sistema binário de circulação. Com isso, o tráfego no sentido subúrbio-praia está sendo realizado pela Rua Baltazar Passos.

Segundo a Prefeitura do Recife, esse modelo de sistema binário de circulação consiste na organização de duas vias próximas e paralelas em sentidos únicos e opostos, permitindo uma distribuição mais ordenada dos fluxos de veículos que visa contribuir para a melhoria da circulação na região.

Por conta disso, agentes e orientadores de trânsito da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) estão atuando no pontilhão durante esses primeiros dias de funcionamento para ordenar a circulação de veículos.

O novo pontilhão tem 27,8 metros de extensão e 16,5 metros de largura, com três faixas de rolamento no sentido praia-subúrbio. A estrutura também conta com ciclofaixa bidirecional, calçadas para pedestres nos dois lados e sinalização vertical e horizontal.

Ainda conforme a gestão municipal, a nova estrutura recebeu um investimento de R$ 1,6 milhão e integra um conjunto de intervenções viárias realizadas na Zona Sul do Recife.

Entre as outras obras que integram esse conjunto de intervenções viárias, que ao todo teve R$ 4,7 milhões em investimentos, estão a entrega do pontilhão que interliga as ruas Copacabana e Luiz Pimentel, atravessando o Canal do Jordão, e o pontilhão que conecta as ruas Cônego Romeu e Engenheiro Zael Diógenes, sobre o Canal de Setúbal.