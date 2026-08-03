CTTU reforça ações educativas e orienta motoristas no retorno às aulas da rede particular do Recife
Personagens da autarquia e a capivara Méry Cristina participaram de atividades lúdicas para conscientizar estudantes, pais e responsáveis sobre segurança no trânsito
Publicado: 03/08/2026 às 09:56
A atuação da CTTU se concentrará nos horários de entrada e saída das unidades de ensino (Rafael Vieira/DP Fotos)
Os personagens da Liga da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a capivara Méry Cristina participaram, na manhã desta segunda-feira (3), de uma ação educativa voltada para crianças e adultos que chegaram às escolas de carro, bicicleta ou a pé. A iniciativa levou orientações sobre segurança no trânsito de forma lúdica, marcando o retorno às aulas da rede particular de ensino.
Na semana passada, os estudantes da rede pública já haviam retomado as atividades. De acordo com a CTTU, as ações serão concentradas principalmente nos horários de entrada e saída das escolas, quando há aumento da circulação de veículos e pedestres, especialmente nos bairros de Boa Viagem, Estância, Graças, Espinheiro e Várzea, que concentram um grande número de instituições de ensino.
"A iniciativa reforça a importância de atitudes seguras no trânsito e busca estimular comportamentos responsáveis desde a infância. Esse segundo retorno dos estudantes é mais uma oportunidade para reforçarmos a importância de atitudes responsáveis no trânsito", destacou a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.
A autarquia informa que, durante o período letivo, o fluxo de veículos motorizados nas vias pode aumentar cerca de 25%, exigindo maior atenção dos condutores. "A organização do embarque e desembarque é fundamental para evitar filas duplas e retenções, mas essa construção depende da colaboração de todos", ressaltou a presidente.
A CTTU também orienta pais, mães e responsáveis a verificarem se o transporte escolar contratado está regularizado. O serviço deve ser autorizado pela autarquia e possuir o selo do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), que comprova a aprovação na vistoria semestral.
Além disso, é recomendado buscar referências sobre o motorista, formalizar contrato com o prestador do serviço e manter os contatos do condutor e do auxiliar.