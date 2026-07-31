Limite de velocidade da Avenida Boa Viagem será reduzido para 50 km/h após obras na orla

Mudança segue Plano de Mobilidade do Recife e divide opiniões entre motoristas. Especialista afirma que medida aumenta a segurança e pode até melhorar a fluidez do trânsito

Avenida Boa Viagem terá limite de velocidade reduzido (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)

O limite máximo de velocidade da Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, será reduzido de 60 km/h para 50 km/h após a conclusão das obras de requalificação da orla. A mudança faz parte da adequação da sinalização prevista para toda a avenida e está alinhada ao Plano de Mobilidade Urbana do Recife, que estabelece 50 km/h como velocidade máxima para vias arteriais.

Atualmente, parte do trecho em obras já conta com placas indicando o novo limite. No entanto, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a sinalização foi instalada pela empresa responsável pela execução da obra e ainda será substituída quando toda a requalificação da avenida for concluída.

“Essa sinalização será substituída ao término da requalificação de toda a avenida, quando será realizada a adequação”, informou o órgão, em nota. Segundo a gestão municipal, as obras na orla devem ser concluídas até o final de 2026.

A redução está prevista na Lei Municipal que institui a Política e o Plano de Mobilidade Urbana do Recife. O artigo 34 determina que vias arteriais devem ter velocidade máxima de 50 km/h, enquanto vias de trânsito rápido podem chegar a 60 km/h. A legislação também estabelece que a fiscalização dessas vias seja realizada permanentemente, preferencialmente por meio eletrônico.

A mudança divide opiniões entre quem utiliza a avenida diariamente. A motociclista Francilúcia Nunes, de 40 anos, faz todos os dias o trajeto entre Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, e Boa Viagem e, para ela, a redução da velocidade tende a aumentar ainda mais o tempo gasto no trânsito.

“Quando eu venho na segunda-feira, por volta de 5h40 ou 6h da manhã, já pego um trânsito absurdo. Um percurso que deveria levar de 25 a 30 minutos, eu estou fazendo, em média, em uma 1 hora ou uma 1 hora 10 minutos. O trânsito não está fluindo por causa das obras. Reduzir para 50 km/h é um absurdo.”

Ela também acredita que os congestionamentos poderão piorar. “A maioria dos trechos já é congestionada. Se reduzir essa velocidade, a gente não vai conseguir se mexer. Quem está de moto ainda consegue avançar pelo corredor, mas quem vem de carro fica parado. Um percurso que já dobrou de tempo vai triplicar se diminuírem a velocidade da via.”

Já o condutor de ambulância Adilson Augusto da Silva, de 30 anos, defende a medida por considerar que a avenida possui intenso fluxo de pedestres. “Acho positivo por questão de segurança. Aqui tem uma grande quantidade de pedestres e acredito que, com a redução da velocidade, vai ficar mais seguro para as pessoas.”

Segundo ele, a experiência no atendimento a ocorrências reforça a importância de reduzir a velocidade. “Como motorista de ambulância, vejo muitos acidentes de trânsito. As principais causas são a bebida alcoólica e o excesso de velocidade. Muitas pessoas perdem o controle do veículo e acabam provocando acidentes.”

Redução traz mais segurança, diz especialista

Para o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de Pernambuco (Sincor-PE), Carlos Valle, a Avenida Boa Viagem reúne características que justificam um limite menor de velocidade.

“Existe uma velocidade considerada mais segura para avenidas, principalmente em uma via como a Avenida Boa Viagem, que tem trânsito intenso e grande circulação de pedestres. Basta olhar a praia em um dia de sol: todas aquelas pessoas atravessaram a avenida em algum momento. Acredito que a redução do limite deve diminuir a quantidade de acidentes”, afirma.

Ele argumenta que muitos motoristas subestimam a velocidade em razão da evolução tecnológica dos veículos. “Quem está dentro do automóvel muitas vezes não percebe o que representa trafegar a 60 km/h. Mas basta ficar na calçada e ver um veículo passar nessa velocidade para entender. É a velocidade que mata. Ela reduz a capacidade de reação e aumenta a gravidade dos acidentes.”

Valle também rebate o argumento de que a redução do limite necessariamente provoca mais congestionamentos. “Na prática, acredito que pode acontecer justamente o contrário. Quando uma via opera com velocidades mais altas e um motorista freia bruscamente, cria-se um efeito em cadeia que gera retenções. Se todos mantivessem uma velocidade mais constante, a fluidez poderia ser melhor.”

“A Avenida Boa Viagem hoje reúne crianças, idosos, ciclistas, motociclistas, pedestres e usuários de patinetes elétricos. Diante desse cenário, reduzir a velocidade é uma das principais medidas para aumentar a segurança”, complementa.

O presidente do Sincor-PE ressalta, porém, que a mudança depende de fiscalização para produzir resultados. “A sinalização é importante, mas é indispensável que haja fiscalização. Sem fiscalização, a desobediência é muito grande. Principalmente entre motociclistas, vemos velocidades incompatíveis com as condições da via. Por isso, a fiscalização é fundamental.”

