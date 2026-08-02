Homem é morto a tiros enquanto trafegava de moto em Jaboatão dos Guararapes

Crime aconteceu na madrugada deste domingo (2), na Avenida Barão de Lucena, no Centro de Jaboatão dos Guararapes

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homicídio consumado foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. (Foto: Reprodução / PCPE)

Um homem identificado como Kauã Guilherme Maranhão, de 21 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (2), na Avenida Barão de Lucena, no Centro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Ele trafegava de moto quando foi baleado.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu no local. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

Policiais militares isolaram a área para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“A vítima, um homem de 21 anos, foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, ao lado de uma motocicleta, em via pública no município de Jaboatão dos Guararapes”, afirmou.

