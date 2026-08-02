Homem é morto e quatro ficam feridos em ataque a tiros durante partida de futsal na Mata Sul

Crime ocorreu em um ginásio no bairro Eldorado, em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco

A vítima Berguinho Pires. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um treinador de futebol de 36 anos, identificado como Berguinho Pires, foi morto a tiros durante um ataque, na noite deste sábado (1º), enquanto acompanhava uma partida de futsal em um ginásio no bairro Eldorado, em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. Outros quatro homens também foram baleados.

O ataque aconteceu durante uma partida do Campeonato Eldorado Futsal, que era transmitida ao vivo pelas redes sociais. É possível ouvir o som dos disparos durante a transmissão. Um segundo vídeo, gravado após o crime, mostra o socorro a uma das vítimas.

Além de Berguinho, foram baleados Kauã, Jonas, Patrick e Herbet. Este último foi atingido de raspão, recebeu atendimento médico e, posteriormente, alta. Já Kauã, Jonas e Patrick permanecem internados no Hospital Regional de Palmares. O estado de saúde deles não foi divulgado.

A Polícia Militar de Pernambuco realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística. Em seguida, o corpo do treinador foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como homicídio consumado está sob a responsabilidade da Delegacia de Palmares.

