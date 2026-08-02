Mulher é resgatada após prender dedo em caixa eletrônico na Zona Norte do Recife

Imagens registram o salvamento, quando bombeiros militares conseguem abrir o bocal de cédulas e desprender a vítima (CBMPE/Divulgação)

Uma mulher de 22 anos ficou com o dedo médio da mão esquerda preso no bocal de saída de cédulas de um caixa eletrônico na tarde deste sábado (1º), em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. O caso ocorreu em uma agência bancária localizada na Rua Padre Lemos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo nota, utilizando técnicas de salvamento e ferramentas manuais, conseguiu liberar a vítima, que não teve o nome divulgado. Imagens em vídeo registraram o salvamento, onde é possível ver quando um dos bombeiros consegue afastar a garra do compartimento e desprender a vítima.

Após o susto, a mulher contou com o suporte imediato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que acompanhou a ocorrência, e foi conduzida para uma unidade de saúde para avaliação médica.

Em casos como esse, a orientação do Corpo de Bombeiros ao Diario de Pernambuco é acionar imediatamente a corporação pelo telefone 193. "Durante a ligação, é importante manter a calma, informar com clareza o que está acontecendo, a localização exata da ocorrência e um ponto de referência, para que a equipe seja deslocada com brevidade."

Enquanto aguarda, a pessoa deve permanecer calma, evitar movimentos bruscos ou tentar retirar o membro preso à força, pois isso pode machucar a pela ou cortar. Também não é recomendado utilizar ferramentas para improvisar procedimentos de liberação da vítima, já que essa tentativa pode aumentar o risco de acidentes, segundo a corporação.