Fuzil de uso restrito é apreendido em Jaboatão, no Grande Recife

Dois carregadores e 275 munições foram encontradas junto do fuzil (PMPE/Divulgação)

Um fuzil calibre 5,56×45 mm foi recuperado em Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Denúncias recebidas pelo 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) indicaram que o armamento pertenceria a um homem apontado como líder do tráfico de drogas na localidade.

Uma mulher, de idade não informada, foi encontrada no imóvel indicado e teria autorizado a entrada do efetivo, permitindo a apreensão do fuzil. A arma foi localizada sobre um guarda-roupas na residência, junto de dois carregadores e 275 munições, que também foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Militar, a arma, de uso restrito às forças de segurança brasileiras, tinha o número de série suprimido, o que dificultaria sua rastreabilidade. Em nota, a PM informou que a mulher foi conduzida junto ao material para a Delegacia de Prazeres, para a adoção das medidas cabíveis.