Homem suspeito de sequestrar professor universitário é preso em motel em Caruaru

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante suspeito de manter um professor universitário de 34 anos em cárcere e obrigá-lo a fazer transferências via Pix durante um sequestro relâmpago em Caruaru, no Agreste. A prisão aconteceu na manhã da sexta-feira (31) em um motel no bairro Santa Rosa.

Segundo a Polícia Militar (PM), o professor contou que foi abordado por dois homens, que entraram no carro dele e o ameaçaram. A vítima disse que passou a noite sendo mantida refém pelos suspeitos e foi obrigada a fazer várias transferências via Pix, que somaram mais de R$ 2 mil.

Ainda de acordo com o relato do professor, duas garotas de programa foram levadas ao motel para simular que ele estava no local por vontade própria. A participação delas será investigada pela Polícia Civil.

A vítima conseguiu escrever um bilhete pedindo socorro e entregou o papel a funcionários do motel. Eles chamaram a Polícia Militar, que foi ao local e prendeu um dos suspeitos.

O delegado Eduardo Sunaga informou que o caso ainda está sendo investigado. A polícia vai analisar os depoimentos das pessoas envolvidas, imagens de câmeras de segurança, o bilhete escrito pela vítima e os comprovantes das transferências para entender como o crime aconteceu.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem de 31 anos foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão com restrição da liberdade da vítima. Depois dos procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado para audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.