Com ajuda de suspeito, polícia encontra drogas enterradas em terreno baldio no Grande Recife
Ao todo, 609 big bags da droga foram apreendidos em terreno baldio no Loteamento Agamenon, após suspeito indicar local onde havia enterrado o material
Publicado: 02/08/2026 às 14:05
Diversos papelotes e big bags de maconha foram apreendidos junto ao produto in natura e um tablete prensado (PMPE/Divulgação)
O 26º Batalhão da Polícia Militar (26º BPM) apreendeu 609 big bags, 14 papelotes, 128 g de maconha in natura e um tablete prensado da droga em um terreno baldio no Loteamento Agamenon, em Igarassu, no Grande Recife, neste sábado (1º). Também foram encontrados, no local, 110 g de crack.
De acordo com a Polícia Militar, a averiguação de uma denúncia de comércio de entorpecentes na localidade levou a um suspeito de idade não informada. Durante a abordagem, foram encontrados com ele 10 big bags de maconha. Em nota, a PM informa que "ao ser questionado, o suspeito informou que havia enterrado mais drogas em um terreno baldio próximo, indicando o local exato".
Durante a ocorrência, um aparelho celular com registro de furto/roubo foi recuperado. A ocorrência foi conduzida à Delegacia de Paulista para a adoção das medidas cabíveis.