Homem é preso com mais de 63 kg de drogas na Zona Oeste do Recife

Suspeito seria um dos responsáveis por abastecer o comércio de entorpecentes na região; balança de precisão e materiais para embalagem também foram apreendidos

Mais de 63 kg de entorpecentes foram encaminhados à Central de Plantão da Capital (PMPE/Divulgação)

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso nesta sexta-feira (31) com mais de 63 kg de entorpecentes na Várzea, bairro da Zona Oeste do Recife. Segundo o 17º Batalhão da Polícia Militar (17º BPM), ele seria um dos responsáveis por abastecer o comércio de drogas na região.

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O suspeito, morador da comunidade Nova Morada, tinha em sua posse 62,5 kg de substância análoga à maconha, mais de 1 kg de cocaína e porções de maconha e êxtase, embaladas em sacos do tipo zip lock. Uma balança de precisão e materiais para preparo e comercialização das drogas também foram encontrados.

Ele foi detido e conduzido à Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, para os procedimentos legais. A prisão foi realizada no âmbito da Operação Sem Fronteiras, que tem realizado diligências no Grande Recife.