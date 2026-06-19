Bombeiros anunciam aumento de 50% dos postos de salva-vidas nas praias do Recife e Jaboatão

Além do aumento dos postos de salva-vidas, os Bombeiros promete a ampliar a cobertura de atuação nas praias da Região Metropolitana do Recife durante o feriadão de São João

Além dos cinco novos postos, haverá um aumento de 20 bombeiros por dia durante o mês de julho (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Com a chegada das férias escolares de julho, mês com maior incidência de ataques de tubarão em Pernambuco, o Corpo de Bombeiros anunciou que ampliará de 10 para 15 o número de postos salva-vidas nas praias do Recife e Jaboatão dos Guararapes.

Segundo o comandante da 1ª seção de Bombeiros de Salvamento Aquático de Pernambuco, tenente Ramon Pessoa, além dos cinco novos postos, haverá um aumento de 20 bombeiros por dia durante o mês de julho, vindos da turma que se formou este mês.

O aumento no números de postos de salvamento busca, conforme a corporação, ampliar a capacidade de resposta às ocorrências e as ações preventivas voltadas à segurança da população.

“Com o incremento de postos vai ficar mais fácil a atuação dos guarda-vidas, porque eles vão estar ainda mais presentes. Eles vão conseguir dar mais alertas aos banhistas acerca do banho mais arriscado”, comentou o tenente.

Ele ressaltou a importância da população seguir as orientações de “não entrar em mar aberto, obedecer o limite da altura da água na linha da cintura, com ferimentos e com água turva, entre outras informações que são repassadas pelos guarda-vidas aos banhistas”.

Vale ressaltar que julho é o mês com o maior número de ataques de tubarões em toda a séria histórica, de acordo com o monitoramento do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT), iniciado em 1992.

Os recentes ataques de tubarão, registrados no dia 31 de maio e 1º de junho, reforçam a importância de seguir à risca as orientações.

Feriadão

Assim como em julho acontece um natural aumento no número de banhistas devido às férias escolares, no feriadão das festas juninas, para muitos de cinco dias, a situação não deve ser muito diferente.

O tenente Ramon Pessoa comentou que a corporação ampliou a capacidade de cobertura do trecho que compreende praias de Olinda, do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, região que concentra o maior número de ataques de tubarão.

Segundo o CBMPE, esse incremento se deve ao planejamento estabelecido na Operação São João 2026, que prevê, entre os dias 30 de maio e 29 de junho, 620 lançamentos de efetivo e o acréscimo diário de 10 unidades táticas, que envolve o uso de jet ski e implementação de postos

De acordo com o tenente Ramon Pessoa, esse aumento já estava previsto antes mesmo dos ataques de tubarões que deixaram duas pessoas gravemente feridas nas praias de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e Boa Viagem, no Recife.

Com relação ao uso de jet skis, o tenente Ramon Pessoa afirmou que as quatro unidades que operam diariamente no mar do Grande Recife irão permanecer em funcionamento tanto no feriadão, quanto no mês de julho.

Orientação

Uma das recomendações feitas pelo tenente Ramon Pessoa é que os banhistas respeitem as recomendações das 150 placas de alerta de incidentes com tubarões espalhadas desde a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, até as praias de Olinda.

Para o período do feriadão junino, o ponto de destaque do tenente é evitar entrar no mar após consumir bebidas alcoólicas e respeitar as quadras de sinalização.

Com relação ao período de férias, os cuidados apontados por Ramon Pessoa são com relação ao uso de pulseira de identificação nas crianças, uso de roupas com cores vibrantes que facilita a localização dos menores dentro e fora do mar e, principalmente, respeitar a distância máxima de um braço entre a criança e o responsável.