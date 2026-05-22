Caminhoneiro pede licença a bombeiro e reza ao lado de vítima após acidente fatal

Caminhoneiro conduzia o veículo para sair de um posto de combustíveis quando a moto atingiu a traseira seu caminhão

Caminhoneiro se ajoelha e reza ao lado de vítima de acidente fatal (Foto: Reprodução/Instagram)

O motorista de um caminhão envolvido num acidente que vitimou o empresário André Mimbacas Saccol, de 47 anos, pediu licença a um bombeiro que atendia a ocorrência e se ajoelhou no meio da BR-158 para fazer uma oração. O acidente ocorreu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no último sábado (16).

O caminhoneiro, de 74 anos, estava conduzindo o veículo para sair de um posto de combustíveis, quando a moto pilotada por André atingiu a traseira seu caminhão.

Enquanto um bombeiro realizava os procedimentos de encargo, o motorista pediu licença a ele e se ajoelhou ao lado do corpo de André, em posição de oração.

O velório e cremação do motociclista aconteceram no último domingo (17). Com informações do portal g1.