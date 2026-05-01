Fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife provocaram alagamentos e deixaram famílias em situação de risco no bairro do Cajueiro, na Zona Norte da cidade

Bombeiros resgatam pessoas ilhadas após chuvas no Recife (Divulgação/Corpo de Bombeiros de Pernambuco)

As fortes chuvas que atingem o Recife provocaram alagamentos e deixaram famílias em situação de risco no bairro do Cajueiro, na Zona Norte da cidade, nesta sexta-feira (1).

Até as 9h44, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) haviam realizado o resgate de 22 pessoas. Um bote e uma viatura de salvamento foram enviadas para a localidade.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o aviso meteorológico para o estado de chuvas em Pernambuco na manhã desta sexta.

O comunicado estabelece estado de alerta para as chuvas nas regiões Mata Norte e Metropolitana do Recife. Este alerta é o mais extremo entre os emitidos pela Apac e sinaliza riscos para a população, prevendo fortes pancadas de chuva ao longo do dia.

Para a Mata Sul e o Agreste, as chuvas seguem em estado de observação.

