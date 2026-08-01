Homem é encontrado morto em Caruaru após quatro dias desaparecido

Sem contato, família de Matheus mobilizou buscas via redes sociais (Reprodução/Redes sociais)

Um jovem de 27 anos foi encontrado morto neste sábado (1º) no Loteamento Nina Liberato, conhecido como Lagoa da Pedra, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Matheus Tibúrcio Florência estava desaparecido há quatro dias, desde a última terça-feira (28), quando saiu de casa, na Vila Maniçoba, por volta das 11h40.

Após tentar contato com Matheus por celular, familiares divulgaram seu desaparecimento, com ampla repercussão em páginas da região. Ele estava em uma motocicleta vermelha quando foi visto pela última vez. Não há informações sobre o paradeiro do automóvel.

As informações foram confirmadas pela esposa da vítima, Ana Karolina, com quem ele era casado há cerca de dez anos. "Eu estou sem acreditar. A mãe e um irmão dele estão lá [no local]", disse ao Diario de Pernambuco. Ele deixa uma filha de 3 anos.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, até o presente momento, não há registro do caso.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.