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Encontrado corpo de homem que desapareceu após abertura da comporta da Barragem de Carpina

Vítima foi arrastada pela correnteza na última sexta (15), em Lagoa do Carro. Segundo o governo estadual, houve comunicação prévia sobre a operação aos municípios da região

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/05/2026 às 17:06

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O corpo do agricultor foi encontrado neste domingo (17)/Foto: Reprodução/Redes sociais

O corpo do agricultor foi encontrado neste domingo (17) (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O corpo de um homem de 50 anos foi encontrado neste domingo (17) pelo Corpo de Bombeiros em Lagoa do Carro, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A vítima, identificada como Marcelo Francisco Silva, estava desaparecida desde a última sexta-feira (15), quando foi arrastada pela correnteza durante a abertura de uma das comportas da Barragem de Lagoa do Carro, também conhecida como Barragem de Carpina.

Segundo o governo estadual, houve comunicação prévia sobre a operação aos municípios da região, órgãos competentes, veículos de imprensa e à população local. Marcelo, no entanto, não conseguiu deixar a área a tempo.

O corpo de Marcelo foi localizado emergido e flutuando na comunidade de Chã de Santana 2, nas proximidades de um estabelecimento local conhecido como Bar do Peixe. Após o resgate, o corpo foi entregue às autoridades competentes para os procedimentos legais, conforme a nota.

“As operações de busca vinham sendo realizadas intensamente desde o dia do acidente. A força-tarefa contou com equipes de salvamento, monitoramento terrestre às margens do rio e o apoio de um drone para o reconhecimento aéreo da área”, informa a gestão.

Veja também:

Operação da barragem

Em nota, o Governo de Pernambuco informou que o Protocolo de Controle de Cheias – Operação Carpina foi integralmente cumprido durante o processo de abertura da comporta.

A gestão disse também que o manejo das comportas nos reservatórios é uma medida técnica necessária para o controle de cheias, visando evitar inundações graves nos municípios ribeirinhos.

A Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco reforçou o alerta para a importância do cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança em estruturas hídricas, principalmente em cenários que envolvem a alteração de vazão da água em áreas onde há circulação de pessoas.

“O Governo de Pernambuco se solidariza com os familiares e amigos da vítima neste momento de dor”, finaliza o governo, em nota.

Barragem , Carpina , Corpo de Bombeiros
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