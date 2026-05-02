Corpo de homem que desapareceu em correnteza ao tentar pegar latinha é encontrado em São Lourenço da Mata

Catador de recicláveis, vítima de 34 anos havia sido levado pela força da água durante as chuvas

Corpo de homem que desapareceu em correnteza ao tentar pegar latinha foi encontrado em São Lourenço da Mata (Reprodução/Redes Sociais)

O corpo de um homem identificado apenas como Tom, de 34 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (2) após desaparecer em uma correnteza na noite da sexta-feira (1), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Segundo relatos de pessoas que conheciam a vítima, o homem foi arrastado pela água enquanto tentava pegar uma latinha. Já chega a seis o número de mortes durante as chuvas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a ocorrência de remoção de corpo foi registrada na Rua Imaculada Conceição, no bairro Capibaribe, em uma área conhecida como Córrego do Azedinho. Duas equipes de salvamento foram enviadas ao local.



Tom era catador de recicláveis e estava desaparecido desde a noite anterior, quando caiu na correnteza em meio às fortes chuvas que atingem a região. As buscas mobilizaram equipes de resgate até a localização do corpo. Após a retirada, o corpo foi deixado sob responsabilidade da autoridade competente para os procedimentos legais.



Ao todo, seis pessoas morreram durante as fortes chuvas que atingem o Grande Recife, sendo duas em um deslizamento de barreira no Alto da Bondade, em Olinda, três em outro deslizamento em Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, além do catador de recicláveis em São Lourenço da Mata.