Mulher desaparecida é encontrada parcialmente carbonizada em canavial na Mata Norte
O corpo da mulher de 33 anos foi localizado na tarde deste domingo (21), em uma área de canavial no distrito de Caueiras, em Aliança, na Mata Norte de Pernambuco
Publicado: 22/06/2026 às 07:44
Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)
Uma mulher de 33 anos, identificada como Karla Kaliandra, foi encontrada morta e parcialmente carbonizada na tarde deste domingo (21), em uma área de canavial no distrito de Caueiras, em Aliança, na Mata Norte de Pernambuco.
De acordo com informações repassadas à Polícia Civil, a mulher estava desaparecida há alguns dias. O corpo foi encontrado por moradores da região em avançado estado de decomposição.
Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foram acionadas e realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer e está sob investigação da Delegacia de Goiana.
“As diligências seguem até o esclarecimento do fato”, afirmou a corporação.