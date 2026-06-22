Mulher desaparecida é encontrada parcialmente carbonizada em canavial na Mata Norte

O corpo da mulher de 33 anos foi localizado na tarde deste domingo (21), em uma área de canavial no distrito de Caueiras, em Aliança, na Mata Norte de Pernambuco

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Uma mulher de 33 anos, identificada como Karla Kaliandra, foi encontrada morta e parcialmente carbonizada na tarde deste domingo (21), em uma área de canavial no distrito de Caueiras, em Aliança, na Mata Norte de Pernambuco.



De acordo com informações repassadas à Polícia Civil, a mulher estava desaparecida há alguns dias. O corpo foi encontrado por moradores da região em avançado estado de decomposição.



Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foram acionadas e realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer e está sob investigação da Delegacia de Goiana.



“As diligências seguem até o esclarecimento do fato”, afirmou a corporação.

