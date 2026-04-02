Caminhonete cai em ribanceira, duas crianças morrem e adultos ficam feridos em Vitória de Santo Antão

Avós das crianças foram levadas para um hospital na cidade após o carro cair em uma ribanceira

Crianças morrem e avós ficam feridos em acidente em Vitória de Santo Antão (Foto: Reprodução/Instagram)

Duas crianças morreram em um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (2), na zona rural de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata. O caso aconteceu na ladeira do Comprido e envolveu uma caminhonete modelo L200.

As crianças que morreram tinham 7 e 11 anos de idade.

Informações preliminares apontam que os avós delas, deum homem de 53 anos e a mulher de 57 anos, estavam no veículo, que teria perdido o controle e despencado em uma ribanceira.

No momento do acidente, eles estavam indo para o Centro da cidade.

O veículo e os corpos das meninas ficaram presos na ribanceira. Já os avós foram encaminhados para o Hospital João Murilo, onde permanecem sob cuidados médicos.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Atentimento de Urgência (SAMU) foram acionados para a ocorrência. O Instituto de Medicina legal (IML) de Palmares também está atuando no caso.

O que dizem os bombeiros

Por meio de nota, os bombeiros informaram que, no início da tarde desta quinta-feira (02), foram acionadoa para atender a um sinistro de trânsito na BR-232, na Ladeira do Cumprido, em Vitória de Santo Antão, nas proximidades do Sítio Mocotó.

A Corporação enviou duas equipes ao local. Ao chegarem, os bombeiros constataram que um veículo havia caído em uma ribanceira. Duas vítimas adultas já haviam sido socorridas pelo SAMU para uma unidade hospitalar.

No local, foi confirmada uma criança, de 7 anos, sem sinais vitais. Uma segunda criança, de 11 anos, permanecia presa às ferragens, sendo retirada pelas equipes do CBMPE. Após a retirada, o óbito foi constatado pela equipe médica do SAMU.