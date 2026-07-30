Operação desarticula grupo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Surubim

Dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido. A Operação "Primeiros Passos" verificou o aliciamento e inserção precoce de menores na atividade ilícita

Três mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), a Operação de Polícia Judiciária (OPJ) "Primeiros Passos", com o objetivo de desarticular um grupo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Surubim, no Agreste do Estado.

Durante o trabalho de apuração, a Polícia Civil identificou indícios da participação de adolescentes no esquema criminoso, revelando um cenário de aliciamento e inserção precoce de menores na atividade ilícita.



A ação, coordenada pela delegada Lara Frota e pelo delegado Júlio Porto, teve como foco o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva em desfavor de dois homens de 18 e 23 anos; um mandado de internação provisória de um adolescente de 17 anos; e três mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos no âmbito da averiguação conduzida pela Delegacia de Polícia de Surubim.



As investigações tiveram início após levantamentos realizados pela unidade policial para apurar a atuação de suspeitos ligados ao comércio de entorpecentes na região.

O nome da operação, "Primeiros Passos", faz referência justamente ao ingresso extremamente precoce de adolescentes na criminalidade.



Segundo a Polícia Civil, os investigados estariam envolvidos com o tráfico de drogas desde aproximadamente os 10 anos de idade. “A denominação busca simbolizar que os primeiros passos dessas trajetórias deixaram de estar restritos ao ambiente natural da infância, da educação e do desenvolvimento, passando a ocorrer também no contexto da criminalidade, por meio do contato contínuo com o comércio ilícito de entorpecentes”, trouxe a nota divulgada pela polícia.

A ação contou com as equipes das delegacias de Surubim, de Casinhas e de João Alfredo, além da equipe Malhas da Lei da 16ª Delegacia Seccional (DESEC). A operação contou ainda com o apoio do efetivo do 22º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (22º BPM).

