Denarc apreende mais de 52 kg de drogas durante operação em Petrolina

Esta é a segunda grande apreensão de entorpecentes registrada no município nesta semana; investigação faz parte da Operação Brasil Contra o Crime Organizado – Divisas.

Foram apreendidos aproximadamente 1,2 kg de cocaína e 51 kg de maconha (Divulgação PCPE)

Mais uma grande quantidade de drogas foi apreendida em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nesta semana. Desta vez, a Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (12ª DPRN/Denarc) apreendeu aproximadamente 1,2 kg de cocaína e 51 kg de maconha durante uma ação realizada na quinta-feira (30).

Na última terça-feira (28), outra operação já havia resultado na prisão em flagrante de dois suspeitos e na apreensão de mais de 53 kg de entorpecentes, também no município.

A nova ação, coordenada pelos delegados Lucas Vieira Torres e Joseilton Sampaio da Silva, é resultado de uma investigação voltada ao combate ao tráfico de drogas na região e integra a Operação Brasil Contra o Crime Organizado – Divisas.

As diligências começaram há cerca de 45 dias, após a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes com características semelhantes às do material encontrado nesta operação.

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, foi instaurado um inquérito policial. As equipes da 12ª DPRN passaram a monitorar o investigado, seus deslocamentos e a logística utilizada para o transporte das drogas.

Com o avanço das investigações, os policiais confirmaram a realização de uma nova entrega de entorpecentes e localizaram um imóvel utilizado para armazenar o material ilícito. No local, foram apreendidos aproximadamente 1,2 kg de cocaína e 51 kg de maconha, que foram encaminhados para exames periciais.

A Policia Civil informa que as investigações continuam com o objetivo de identificar os demais integrantes da organização criminosa, esclarecer a origem dos entorpecentes, a logística empregada para o transporte das drogas e os destinatários da carga apreendida.