Mais de 53 quilos de droga é apreendido em Petrolina, Sertão de Pernambuco

Duas pessoas foram presas. Além da droga, também foram apreendidos um carro, aparelhos celulares e um caderno com informações sobre o tráfico

Forama apreendidos 53 quilos de entorpecentes (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (12ª DPRN/Denarc), deflagrou na última terça-feira (28), uma ação que resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos e na apreensão de mais de 53 kg de entorpecentes, em Petrolina.

A investigação, iniciada em abril desde ano, durou aproximadamente quatro meses e envolveu diligências de inteligência, monitoramentos, campanas, vigilâncias e levantamentos de campo.

Essas ações permitiram a identificação da estrutura da organização, a divisão de tarefas entre seus membros e a logística empregada para a aquisição, transporte, armazenamento e distribuição de grandes carregamentos de cocaína e crack, provenientes do estado da Bahia.



A fase ostensiva da operação contou com o apoio tático do Núcleo de Inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Petrolina, que colaborou para o monitoramento dos investigados e o compartilhamento de informações estratégicas.



Após monitoramento, as equipes acompanharam o deslocamento de um veículo utilizado pela organização criminosa até Petrolina. Durante a abordagem, foram localizados aproximadamente 13 quilos de cocaína e cinco quilos de crack ocultados no automóvel.



Simultaneamente, outra equipe realizou buscas em um imóvel utilizado como depósito pela organização, onde foram apreendidos mais 35 quilos de cocaína, confirmando o local como ponto de armazenamento e distribuição da droga.



Resultados da Operação:

- 2 presos em flagrante;

- 53 quilos de entorpecentes apreendidos;

- 1 veículo apreendido utilizado no transporte interestadual da droga;

- 4 aparelhos celulares apreendidos;

- 1 caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

