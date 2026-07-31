Incêndio destrói três barracas em Bezerros, no Agreste de Pernambuco
As barracas foram atingidas pelas chamas na manhã desta quinta-feira (30), na Rua Plácido Corrêa de Lima, no bairro Encruzilhada de São João, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 31/07/2026 às 08:08
Incêndio destrói três barracas em Bezerros, no Agreste de Pernambuco (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Um incêndio atingiu três barracas comerciais na manhã desta quinta-feira (30), na Rua Plácido Corrêa de Lima, no bairro Encruzilhada de São João, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Não houve registro de feridos.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado no início da manhã e enviou uma viatura de combate a incêndio ao local. As equipes realizaram o controle e a extinção das chamas, além do trabalho de rescaldo e da avaliação de risco para garantir a segurança da área.
Imagens feitas por moradores e pessoas que passavam pelo local mostram uma densa cortina de fumaça e uma das barracas completamente tomada pelo fogo.
Um incêndio atingiu três barracas comerciais na manhã desta quinta-feira (30), na Rua Plácido Corrêa de Lima, no bairro Encruzilhada de São João, às margens da BR-232 em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Não houve registro de feridos.— Diario de Pernambuco (@DiarioPE) July 31, 2026
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco… pic.twitter.com/Ad0MEi5xbq
Segundo os Bombeiros, o incêndio atingiu três estabelecimentos comerciais. As causas do incêndio ainda não foram informadas.
Em nota, a Prefeitura de Bezerros afirmou que está prestando assistência às famílias que tiveram os estabelecimentos atingidos. A gestão municipal informou que não houve vítimas e que os danos foram apenas materiais.
Após o incêndio, o perfil do Festival Comidas Típicas de Bezerros iniciou uma campanha de solidariedade para ajudar os comerciantes afetados.
A mobilização pede doações de madeira e outros materiais de construção para reconstruir as barracas, além do apoio de comerciantes, lojas do setor e da população, já que as famílias perderam a principal fonte de renda.