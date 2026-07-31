Adolescente de 13 anos morre após colisão com ônibus escolar em Arcoverde

O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (30), na proximidades do terminal rodoviário do município de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco

Adolescente de 16 anos morre após colisão com ônibus escolar em Arcoverde (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um adolescente de 13 anos morreu na noite desta quinta-feira (30) após se envolver em um acidente com um ônibus escolar da Rede Municipal de Ensino, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações repassadas à polícia, o adolescente era aluno de uma Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF). Ele estava fardado e conduzia uma bicicleta quando colidiu com o ônibus no momento em que o coletivo fazia uma conversão na rotatória em frente ao Terminal Rodoviário de Arcoverde.

Com o impacto, o estudante ficou preso sob o ônibus e precisou ser retirado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) isolou a área para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado como acidente de trânsito.

“As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação dos fatos”, afirmou a corporação.



O que diz a Prefeitura de Arcoverde

Em nota, a Prefeitura de Arcoverde manifestou profundo pesar pelo falecimento do aluno da Escola Jornalista Edson Regis, ocorrido na noite desta quinta-feira, 30 de julho, em decorrência de um acidente envolvendo um veículo do transporte escolar da Rede Municipal de Ensino.

“Neste momento de dor, a gestão municipal se solidariza com os

familiares, amigos e toda a comunidade escolar, expressando as mais sinceras condolências pela irreparável perda”, afirmou.

Em respeito à memória do estudante e em solidariedade aos seus familiares, a Prefeitura de Arcoverde também decidiu suspender as solenidades de entrega das reformas da Escola Gumercindo Cavalcanti, que estavam previstas para acontecer nesta sexta-feira (31).

A Prefeitura informou ainda que está prestando toda a assistência necessária à família do estudante.

“Paralelamente, foi determinada a abertura de procedimento administrativo para apurar, com rigor e total transparência, as circunstâncias do acidente, sem prejuízo das investigações conduzidas pelas autoridades competentes”, declarou.

Por fim, a Prefeitura reafirmou o compromisso com a transparência, a responsabilidade e o acompanhamento integral da ocorrência, colocando-se à disposição para colaborar com todos a os esclarecimentos necessários.

