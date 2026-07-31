Inscrições abertas para a 48ª Corrida Solidária Duque de Caxias, no Recife

Prova será realizada em 23 de agosto, com percursos de 5 km e 10 km, arrecadação de alimentos para o Sesc Mesa Brasil e premiação em dinheiro para os primeiros colocados

A largada está prevista para as 6h, no Forte do Brum (14º Batalhão de Infantaria Motorizado)

Estão abertas as inscrições para a 48ª Corrida Solidária Duque de Caxias, que será realizada no dia 23 de agosto, no Recife. A concentração e a largada acontecerão em frente ao Museu Militar Forte do Brum, no Bairro do Recife.

A corrida integra as comemorações do Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, e é promovida pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE). As inscrições podem ser feitas pelo site da Ticket Sports.

Com percursos de 5 km e 10 km pelas principais vias do Recife Antigo, a prova oferecerá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados das categorias masculina e feminina. O campeão receberá R$ 1 mil, o segundo colocado R$ 700 e o terceiro R$ 500. Além disso, os três primeiros colocados de cada categoria ganharão uma diária em um hotel da capital pernambucana.

A edição deste ano mantém o caráter solidário da competição. Além da taxa de inscrição, cada participante deverá doar 1 kg de alimento não perecível. A expectativa da organização é arrecadar mais de duas toneladas de alimentos, que serão destinadas ao programa Sesc Mesa Brasil.

A largada está prevista para as 6h e será marcada pelo disparo de uma peça de artilharia. A programação terá início às 5h30, com o hasteamento do Pavilhão Nacional ao som da Banda de Música do CMNE e o aquecimento dos atletas, conduzido pela equipe do Sesc Pernambuco.

O evento contará com o apoio da Prefeitura do Recife e de diversos órgãos, entre eles a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), garantindo segurança, suporte e organização durante toda a prova.

A entrega dos kits aos participantes inscritos será realizada nos dias 21 e 22 de agosto, em local e horário divulgados pela organização.

Além da competição, o público poderá aproveitar uma estrutura voltada para toda a família, com área de convivência, espaço infantil, praça de alimentação, exposição de viaturas blindadas e ações sociais.