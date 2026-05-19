Polícia Militar de Pernambuco promove a Corrida Guararapes

A 48ª edição da prova será realizada no dia 14 de junho, tendo como ponto de partida o Quartel do Derby

PMPE promove Corrida Guararapes (Divulgação)

Um misto de expectativa e ansiedade. Quem curte as corridas de rua no Recife já está contando os dias para a largada da tradicional Corrida Guararapes, organizada pela Polícia Militar de Pernambuco. A 48ª edição da prova será realizada no próximo dia 14 de junho, e tem

como ponto de partida o Quartel do Derby, na área central da capital.

A corrida, que é a segunda mais antiga do estado, está completando 51 anos de existência. Só foi interrompida durante o período da pandemia. Além de promover a atividade física, o objetivo é unir esporte, história e integração entre a sociedade civil e a PMPE.

A programação deste ano terá início às 4h30, com a abertura da arena montada no Quartel do Derby. A concentração dos atletas está prevista para as 5h, enquanto a largada oficial acontecerá às 5h30. Serão dois percursos: de 5 quilômetros e 10 quilômetros. A boa notícia para

os amantes do esporte é que as inscrições continuam abertas e devem ser feitas, exclusivamente, pelo site Ticket Sports.

A Corrida Guararapes possui categorias para o público geral e para militares da ativa. De 16 de maio até o dia 1° de junho, os valores custam R$ 139 para os policiais, e R$ 159 para os demais competidores. A premiação contemplará os três primeiros colocados das categorias

masculino e feminino, nas distâncias de 5 km e 10 km, tanto para o público geral quanto para os participantes da PMPE. Todos os atletas inscritos que concluírem a prova receberão medalha de

participação.

Após a corrida, a programação seguirá com atividades na arena do Derby. Às 7h será realizado um aulão de ritmos e, às 7h30, está prevista a cerimônia de premiação no pódio.

Serviço:

48ª Corrida Guararapes

Data: 14 de junho de 2026

Local: Quartel do Derby – Recife/PE

Percursos: 5 km e 10 km

Inscrições: www.ticketsports.com.br



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