Corrida das Pontes celebra 21ª edição com retorno da Ponte Giratória e domínio queniano nos 10 km

Corrida das Pontes (Divulgação)

A tradição falou mais alto na manhã deste domingo (31), quando a Corrida das Pontes do Recife realizou sua 21ª edição reunindo mais de 4,5 mil atletas pelas ruas do centro histórico da capital pernambucana. Consolidada como uma das mais importantes provas de rua do Nordeste, a competição voltou a contar com a passagem pela Ponte Giratória no percurso principal de 10 quilômetros, resgatando o trajeto original que marcou as primeiras edições do evento.



Com largada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, a corrida proporcionou aos participantes o desafio característico de atravessar sete pontes e percorrer alguns dos cenários urbanos mais emblemáticos da cidade. O clima favorável, com temperatura amena e leve chuva antes da largada, contribuiu para um alto nível técnico e para o bom desempenho dos competidores.

A programação começou às 6h55 com a largada da Corrida Especial para Pessoas com Deficiência. Poucos minutos depois, às 7h, foi dada a largada da prova principal de 10 quilômetros, que reuniu atletas de elite nacionais e internacionais. O evento também contou com corrida e caminhada de 5,6 quilômetros e com a Corrida das Pontinhas, destinada a crianças e adolescentes da rede pública municipal do Recife.



O destaque esportivo da manhã ficou por conta do domínio dos atletas quenianos na principal categoria da competição. No masculino, Alfred Kiplangat Ngeno confirmou o favoritismo e cruzou a linha de chegada na primeira colocação com o tempo líquido de 27 minutos e 40 segundos. A disputa pelo pódio foi intensa e teve forte presença pernambucana. Ubiratan José dos Santos garantiu o segundo lugar ao concluir a prova em 27min55s, apenas 15 segundos atrás do campeão. Na terceira colocação chegou Marcos Antônio Pereira, natural de Garanhuns, com o tempo de 28min11s.



Entre as mulheres, a vitória também foi para o Quênia. Nancy Cheptegei conquistou o lugar mais alto do pódio ao completar os 10 quilômetros em 36min04s. A pernambucana Joyce Lins Lima, representante da equipe APA, terminou na segunda posição com 38min53s. O terceiro lugar ficou com Joelma Andrade, que registrou o tempo de 39min22s.



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Além da competitividade, a Corrida das Pontes reforçou seu papel como ferramenta de incentivo à prática esportiva e promoção da qualidade de vida. A prova reuniu corredores de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, desde atletas profissionais em busca de resultados expressivos até participantes que encararam o percurso como desafio pessoal de superação.



Ao completar 21 edições, a Corrida das Pontes mantém seu status de referência no calendário esportivo pernambucano e nordestino, atraindo corredores de diversos estados brasileiros e competidores internacionais. O retorno da Ponte Giratória ao percurso principal foi um dos momentos mais celebrados pelos atletas veteranos, que destacaram a retomada de um dos símbolos históricos da competição.



A Corrida das Pontes do Recife é realizada pela JJS Eventos com apoio oficial da Federação Pernambucana de Atletismo (Fepa), patrocínio da Secretaria de Esportes da Prefeitura do Recife e copatrocínio de Boris Berenstein/Cerpe, Fibrasa e Carrefour. A prova também conta com apoio da Shineray, Powerade, Zé Atacadista e Montevergine.