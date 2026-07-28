Santa Casa do Recife promove corrida solidária em prol de reforma de enfermaria

A corrida será realizada no dia 16 de agosto, com largada às 6h30, na Igreja de Santa Teresa, em Olinda

A renda arrecadada com as inscrições será destinada à reforma da Enfermaria São Luís (Foto: Divulgação/Santa casa)

Estão abertas as inscrições para a Corrida Solidária Passos que Curam, iniciativa beneficente que une esporte, promoção da saúde e solidariedade para arrecadar recursos destinados à reforma da Enfermaria São Luís, do Hospital Santo Amaro, da Santa Casa do Recife.

A corrida será realizada no dia 16 de agosto, com largada às 6h30, em frente à Igreja de Santa Teresa, localizada na Avenida Olinda, nº 570, no bairro de Santa Tereza, em Olinda.

Os participantes poderão escolher entre três modalidades: caminhada participativa de 3 quilômetros, corrida competitiva de 5 quilômetros e corrida competitiva de 10 quilômetros. A expectativa é reunir corredores, caminhantes, colaboradores, parceiros, famílias e toda a sociedade em torno de uma causa social.

Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada à reforma da Enfermaria São Luís, contribuindo para oferecer um ambiente ainda mais moderno, acolhedor e adequado aos pacientes atendidos pelo Hospital Santo Amaro, unidade da Santa Casa do Recife que é referência no atendimento 100% SUS.

"A corrida é um convite para que a população participe ativamente da transformação de uma instituição filantrópica que, há mais de 160 anos, presta assistência à população pernambucana. Cada inscrição representa um gesto concreto de solidariedade e um investimento na melhoria da estrutura hospitalar, fortalecendo o cuidado oferecido diariamente aos pacientes", destaca a diretora administrativa da Santa Casa do Recife, Rosângela Maia.

Cada atleta inscrito receberá um kit composto por camisa oficial do evento, número de peito, chip eletrônico de cronometragem e medalha de participação. As inscrições do primeiro lote já estão abertas pelo valor de R$ 100.

Atualmente a enfermaria possui 33 leitos. Por ano chegam a receber 2.700 pacientes. O objetivo da reforma é aumentar o número de leitos, trocar o piso, instalar ar-condicionado e construir novos banheiros.