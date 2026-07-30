Trabalhadores da limpeza urbana são mortos a tiros em ginásio em Camaragibe

Vítimas eram reeducandos do sistema prisional e atuavam em serviço de limpeza urbana prestado à Prefeitura; crime ocorreu próximo a escola e terminal de ônibus

Ginásio Poliesportivo Aloísio Rocha, em Camaragibe (Foto: Reprodução/Google Street View)

Dois trabalhadores da limpeza urbana foram mortos a tiros, na manhã desta quinta-feira (30), nas dependências do Ginásio Poliesportivo Aloísio Rocha, no bairro Vila da Fábrica, em Camaragibe, no Grande Recife. O duplo homicídio aconteceu por volta das 8h e provocou pânico entre estudantes e funcionários, já que o local fica próximo a uma escola estadual e ao terminal de ônibus do bairro.

Mais de 30 disparos foram efetuados por três homens encapuzados, que fugiram após o crime. Alunos da escola ouviram a sequência de tiros e a área foi isolada pela Polícia Militar.

As vítimas trabalhavam como garis em um serviço prestado à Prefeitura de Camaragibe e participavam de um projeto de ressocialização voltado para reeducandos do sistema prisional.

Um dos trabalhadores morreu no local após ser atingido por diversos disparos. O outro ainda foi socorrido no próprio caminhão de coleta de lixo até o Hospital Municipal Dr. Aristeu Chaves, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de Pernambuco, realizaram a perícia inicial e iniciaram as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Prefeitura lamenta mortes

Em nota, a Prefeitura de Camaragibe manifestou solidariedade aos familiares dos dois reeducandos e informou que acompanha as investigações conduzidas pelas autoridades policiais.

A gestão municipal reafirmou o compromisso com as políticas públicas de ressocialização, destacando que o trabalho é um instrumento de reintegração social e que a parceria para o recebimento de reeducandos na administração municipal será mantida.

A prefeitura também informou que adotará medidas para reforçar a segurança nos locais onde esses trabalhadores desempenham suas atividades, com o objetivo de oferecer condições mais adequadas de proteção durante o expediente.

Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os responsáveis e a motivação do duplo homicídio.