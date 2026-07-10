Quatro suspeitos são presos por triplo homicídio e ligação com tráfico de drogas em Caruaru

Auto de prisão em flagrante aponta que quatro suspeitos foram presos horas após o crime; investigação descreve planejamento, execução e apreensão de armas e drogas

Polícia Militar apreendeu arma e drogas durante buscas (Foto: Reprodução)

Três pessoas foram mortas a tiros dentro de uma residência na Vila do Aeroporto, em Caruaru, no Agreste, no último domingo (5). Quatro pessoas foram presas dias após o crime e investigações da Polícia Civil apontam que o caso está relacionado a uma disputa entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.

Conforme os relatos reunidos pela Polícia Civil, o grupo preso procurava, há alguns dias, um homem considerado integrante de uma facção rival. Como o quarteto não conseguiu localizá-lo, decidiu ir até a residência onde acreditava que ele pudesse ser encontrado. No imóvel, no entanto, estavam apenas as três vítimas, que acabaram sendo mortas.

As vítimas foram identificadas como Rosângela de Araújo Souza, de 32 anos, Carlos Gabriel da Silva, de 23, e Alex Araújo de Souza, de 27 anos. Rosângela e Carlos morreram no local, enquanto Alex chegou a ser socorrido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas informaram que pelo menos três homens chegaram ao imóvel caminhando. Eles entraram na residência e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. Após a ação, deixaram o local a pé em direção à BR-232.

Ainda no domingo, equipes do Núcleo de Inteligência do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp) receberam informações sobre a possível localização dos envolvidos. Durante as buscas, quatro homens foram encontrados caminhando nas proximidades da fábrica da Hebron, no Sítio Cipó.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, eles correram e lançaram objetos em um matagal às margens da BR-232. No local, os militares apreenderam dois revólveres calibre .38, ambos com munições e cápsulas deflagradas, além de uma faca tipo peixeira com vestígios de sangue.

Conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares, três dos quatro suspeitos admitiram informalmente participação no crime e afirmaram que a ação teria sido determinada por um homem conhecido pelo apelido de “Rolinha”, apontado na investigação como integrante de um grupo criminoso da região.

Tentativa de despistar policiais

Após o triplo homicídio, os suspeitos esconderam as armas sob uma ponte de acesso ao bairro Nova Harmonia e seguiram para a residência de um homem que teria fornecido o armamento, no bairro Centenário. Mais tarde, quando retornaram para recuperar o armamento, foram localizados e abordados pela Polícia Militar.

Durante as diligências, os policiais realizaram buscas na casa do suspeito por fornecer as armas, onde foram apreendidos aproximadamente 240 gramas de crack, cerca de 100 gramas de maconha, aproximadamente 50 gramas de cocaína e outras 20 porções da droga embaladas para venda.

Em manifestação apresentada à Justiça, a defesa de um dos presos questionou a validade das supostas confissões informais atribuídas aos investigados durante a abordagem policial.

