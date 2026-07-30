Homem é preso por arrombar casa e matar ex-esposa na frente dos filhos no Recife

Vítima de 34 anos foi assassinada dentro de casa, no Alto do Pascoal, em Água Fria. Pernambuco registrou recorde de feminicídios em 2025

Raiza Henrique de Moura foi morta na frente dos filhos em Água Fria, no Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher de 34 anos foi assassinada a facadas na manhã desta quinta-feira (30), na comunidade do Alto do Pascoal, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife. A vítima, identificada como Raiza Henrique de Moura, teria sido morta na frente dos filhos menores de idade.

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela, Klebson Luiz da Silva Oliveira, de 31 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Civil durante a tarde.

De acordo com familiares, o homem arrombou a residência da vítima e a atacou com golpes de faca enquanto ela estava sobre a cama. Raiza não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que a prisão foi realizada pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital. Segundo a corporação, o suspeito foi autuado em flagrante, encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

O caso é investigado como feminicídio, crime caracterizado pelo assassinato de mulheres em razão da condição de gênero.

Feminicídio

Dados do estudo Retrato dos Feminicídios no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que 88 mulheres foram assassinadas por homens no estado em 2025, um aumento de 14% em relação a 2024, quando foram registrados 77 casos. Na prática, Pernambuco contabilizou um feminicídio a cada quatro dias ao longo do ano.

Ainda segundo o levantamento, o estado foi o segundo do Nordeste com maior número de feminicídios em 2025, atrás apenas da Bahia, e registrou o maior volume de casos desde 2017, quando o feminicídio passou a integrar oficialmente a classificação dos crimes violentos letais em Pernambuco.

Do total de vítimas, 15 foram mortas no Recife, seis em Jaboatão dos Guararapes e cinco em Caruaru. A faixa etária mais atingida foi a de mulheres entre 35 e 64 anos.

Como denunciar

Mulheres em situação de violência ou qualquer pessoa que tenha conhecimento de casos de agressão podem denunciar por meio da Central de Atendimento à Mulher, no telefone 180, que funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.

Também é possível acionar o Disque-Denúncia da Polícia Civil, pelo telefone (81) 3421-9595, e a Ouvidoria da Mulher de Pernambuco, no 0800 281 8187.