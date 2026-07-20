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Vida Urbana
ACIDENTE

Maquiadora que sobreviveu a tentativa de feminicídio morre ao cair da escada em João Alfredo

Valdene de Souza Silva, conhecida como "Val Maquiadora", havia sido baleada na cabeça pelo ex-namorado em 2024 e se recuperou após o crime

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/07/2026 às 22:23

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Maquiadora Valdene Souza sobreviveu a uma tentativa de feminicídio /Foto: Reprodução/Redes sociais

Maquiadora Valdene Souza sobreviveu a uma tentativa de feminicídio (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A maquiadora Valdene de Souza Silva, conhecida em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, como “Val Maquiadora”, morreu após sofrer um acidente doméstico ao cair de uma escada. O corpo foi velado na Real Funerária, na antiga Rua da Cadeia, e o sepultamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (20), no Cemitério de São José.

Valdene foi uma das sobreviventes de tentativa de feminicídio em Pernambuco. O caso ocorreu em julho de 2024. Na ocasião, ela foi baleada na cabeça dentro do próprio estabelecimento comercial, localizado na Rua Coronel José Ferreira da Silva.

No mesmo dia do crime, o ex-namorado dela, o comerciante José Renan Pereira Chaves, de 31 anos, conhecido na cidade como “Renan do Gás”, foi encontrado morto no local com marcas de tiros.

À época, a Polícia Civil passou a investigar a hipótese de que ele teria atirado contra a maquiadora e, em seguida, tirado a própria vida. O caso foi investigado pela Delegacia de João Alfredo.

Após ser baleada, Valdene foi socorrida em estado grave para o Hospital da Restauração, no Recife, onde passou por cirurgia. Ela conseguiu sobreviver e deu continuidade à recuperação.

Com cerca de 25 mil seguidores nas redes sociais, Valdene era conhecida pelo trabalho como maquiadora e cabeleireira, especializada em noivas, formandas e cursos de aperfeiçoamento. Ela também era mãe de uma menina.

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Segundo relatos da época do crime, Valdene e José Renan mantiveram um relacionamento de aproximadamente três anos, marcado por idas e vindas. O comerciante também tinha um filho de um relacionamento anterior.

Maquiadora Valdene Souza sobreviveu a uma tentativa de feminicídio
Maquiadora Valdene Souza sobreviveu a uma tentativa de feminicídio
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