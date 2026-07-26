Líder de grupo criminoso é condenado a 37 anos por ataques e tráfico de drogas no Sertão

Réu foi considerado culpado por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Crimes ocorreram durante disputa pelo controle do comércio de entorpecentes em Ipubi

TJPE, no Recife (Foto: TJPE)

Um homem apontado como líder de uma organização criminosa que atuava no Sertão de Pernambuco foi condenado a 37 anos, seis meses e 15 dias de prisão pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ipubi, que também fixou o pagamento de 1.020 dias-multa. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

De acordo com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), os crimes ocorreram na madrugada de 26 de agosto de 2024, na localidade de Serrolândia, zona rural de Ipubi. A investigação aponta que os ataques foram motivados por uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Segundo a denúncia, homens armados invadiram residências e atiraram contra os moradores. As vítimas ficaram gravemente feridas, mas sobreviveram após serem socorridas e receberem atendimento médico.

Ainda no dia dos ataques, policiais localizaram o acusado em posse de drogas, balanças de precisão e armas de fogo. Conforme o MPPE, a perícia balística confirmou que as armas apreendidas foram as mesmas utilizadas nos disparos contra as vítimas, estabelecendo a ligação entre o réu e o crime.

O homem foi condenado por duas tentativas de homicídio qualificado, por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, além dos crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes e à posse irregular de arma de fogo.

O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ipubi, que acolheu integralmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público. A decisão reconheceu a responsabilidade do acusado pelos crimes e determinou o cumprimento da pena em regime fechado.