Alerta Bike: Programa ajuda a recuperar bicicletas roubadas e reforça segurança de quem depende das duas rodas em Pernambuco

O programa da SDS já reúne 23.799 cadastros em Pernambuco. A iniciativa permite que as bicicletas recuperadas possam ser devolvidas aos verdadeiros donos por meio dos dados registrados no sistema

Alerta Bike ajuda a identificar bicicleta (Foto: Maurício Ferry)

Para milhares de pernambucanos, a bicicleta é mais do que um meio de transporte: é ferramenta de trabalho. Pensando em facilitar a recuperação desses veículos em casos de furto ou roubo, a Secretaria de Defesa Social (SDS) mantém o programa Alerta Bike, que permite o cadastro das bicicletas e agiliza a identificação dos proprietários quando os veículos são recuperados pelas forças de segurança.

O cadastro é feito a partir do número do chassi da bicicleta e passa a integrar um banco de dados consultado pelas equipes policiais. Quando uma bicicleta recuperada possui registro no sistema, a identificação do dono ocorre de forma mais rápida, facilitando a devolução.

Desde o início do programa, em junho de 2021, 23.799 bikes foram cadastradas, com 265 recuperações até o momento. A Secretaria ressalta, que o Alerta Bike "é uma ferramenta recente que visa combater o comércio ilegal, roubos e furtos de bicicletas".



Quem vive diariamente sobre duas rodas conhece o medo de perder o principal instrumento de trabalho. Entregador por aplicativo há quatro anos, Pablo Victor, 25, afirma que precisa deixar a bicicleta estacionada em frente aos estabelecimentos durante as entregas, o que aumenta a preocupação.

“Todo canto que eu vou tenho que deixar a bike na frente da loja. Um vacilo que você der, quando olhar para trás, ela já foi. Ter um programa como esse faz a pessoa trabalhar mais tranquila”, afirma.

A sensação é parecida para Vanderson dos Santos, 20, que já escapou de ter a bicicleta levada durante uma entrega. “Foi questão de segundos. Dei as costas para entrar no estabelecimento e já pegaram minha bicicleta. Corri atrás e consegui recuperar. É frustrante porque a gente se esforça para comprar as nossas coisas e alguém tenta levar. Um programa como esse é muito importante para quem vive pedalando.”

Nem todos tiveram a mesma sorte. Há mais de 20 anos utilizando bicicleta no dia a dia, o pai de Vanderson, José Roberto Santos Carvalho, de 42 anos, conta que já perdeu o veículo em um assalto e nunca conseguiu recuperá-lo.

“Levaram minha bicicleta e nunca mais achei. Se a polícia encontrar uma cadastrada, pelo menos a pessoa tem como provar que é dona e buscar de volta.”

Ele faz parte das estatísticas da SDS. De acordo com dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da Secretaria, no primeiro semestre deste ano Pernambuco totalizou 208 bicicletas roubadas, uma redução de 47% no comparativo com o mesmo período de 2025, quando foram registrados 395 casos. Em números absolutos, 2025 totalizou 707 roubos desses equipamentos.



Em relação aos furtos de bicicletas, o Estado apresentou redução de 25,07% no número dessa modalidade criminosa quando comparado com o mesmo período do ano passado, saindo de 1.579 registros de janeiro a junho de 2025 para 1.183 registros nos seis primeiros meses de 2026. Em números absolutos, foram 2.812 casos de furtos em todo o ano passado.



O barraqueiro Severino Bezerra de Menezes, 53, diz que não conhecia o Alerta Bike, embora já tenha passado por tentativas de furto. “Já tentaram levar minha bicicleta algumas vezes. Isso ajuda quem trabalha e depende dela todos os dias. Hoje em dia a bicicleta é o transporte de muita gente.”

Como funciona o programa

O programa funciona no mesmo formato do Alerta Celular, e os mesmos login e senha funcionam para os dois programas. Basta que o proprietário entre no site www.alerta.sds.pe.gov.br e cadastre login e senha. Na sequência, a ferramenta pedirá os dados da bicicleta como: marca, modelo, tipo, aro, cor e chassi.

Essa numeração pode ser encontrada, por exemplo, abaixo da caixa do movimento central, próximo à gancheira e do cubo da roda traseira, perto da braçadeira do selim, e/ou na parte frontal do quadro da bicicleta. O usuário também deve incluir, ao menos, uma foto ao lado da bike.



Caso o cidadão seja furtado ou roubado, ele deve entrar no site https://alertabike.sds.pe.gov.br/ e acionar o botão de alerta. A Secretaria de Defesa Social informa explica que o boletim de ocorrência precisa ser realizado até 48 horas após o registro no site, senão, automaticamente o sistema retira o sinal de alerta. "A população também pode colaborar não só cadastrando a bike no programa, mas não realizando compras sem nota fiscal e/ou com preço muito abaixo do valor do mercado, e assim, ajudar no combate ao sistema de receptação de bicicletas roubadas", pontua a pasta.



Serviço

Nesta sexta-feira (31), moradores de Olinda poderão cadastrar gratuitamente bicicletas e celulares durante uma ação promovida pela SDS no Shopping Patteo Olinda, em Casa Caiada.

O atendimento acontece das 14h às 22h, no piso térreo. Para cadastrar a bicicleta é necessário apresentar o número do chassi. Também será possível registrar celulares pelo número do IMEI, receber orientações sobre os programas e, se necessário, registrar boletins de ocorrência no local.