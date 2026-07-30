A morte aconteceu na manhã desta terça-feira (28), dentro da Escola de Referência em Ensino Médio Padre Manoel de Paiva Netto, no bairro Jardim Amazonas, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Jovem morre após sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro de Escola em Petrolina, no Sertão de Pernambuco (Foto: Reprodução/Google Street Views)

O estudante de 18 anos, identificado como Otávio Soares Macedo, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã desta terça-feira (28), dentro da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Padre Manoel de Paiva Netto, no bairro Jardim Amazonas, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Conforme informações repassadas pela Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), a unidade de ensino prestou os primeiros socorros a Otávio e acionou de imediato o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado.

Em nota, a SEE lamentou o falecimento do aluno e informou que irá prestar todo suporte necessário aos familiares e à comunidade escolar.

"A pasta manifesta solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar neste momento de dor e informa ainda que a Erem Padre Manoel de Paiva Netto conta com um psicólogo e equipe multidisciplinar à disposição para prestar atendimento à comunidade escolar”, destacou a Secretaria.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a morte do jovem de 18 anos está sob a responsabilidade da Delegacia da 213ª Circunscrição de Petrolina.

“As investigações estão em andamento”, afirmou a corporação.