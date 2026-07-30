Dois bichos-preguiça são resgatados em diferentes pontos da Ilha de Itamaracá

Animais foram encontrados em um condomínio e às margens da PE-35. Após o resgate, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, onde receberão atendimento veterinário antes de retornarem à natureza

Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Divulgação/PMPE)

Dois bichos-preguiça foram resgatados na tarde da última quarta-feira (29), na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA).

A primeira ocorrência foi registrada após uma denúncia sobre a presença de um dos animais dentro de um condomínio, no bairro Bom Jesus. O efetivo foi até o local e realizou o resgate com segurança.

Durante o deslocamento, os policiais encontraram outra equipe realizando o resgate de um segundo bicho-preguiça, que tentava atravessar a rodovia PE-35.

Os dois animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras Tangará), onde passarão por avaliação e receberão os cuidados necessários de médicos-veterinários antes de serem devolvidos ao habitat natural.