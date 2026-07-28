Operação Dupla Identidade cumpriu um mandado de prisão e cinco de busca e apreensão nesta terça-feira (28), no Recife, Paulista e Cabo de Santo Agostinho

Grupo investigado por inserir dados falsos em sistema é alvo de operação da Polícia Civil em Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Um grupo criminoso investigado pelo crime de registro de dados falsos em sistema de informação foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), deflagrada na manhã desta terça-feira (28). A Operação Dupla Identidade cumpriu seis mandados judiciais nas cidades do Recife, Paulista e Cabo de Santo Agostinho.

Do total de ordens judiciais, uma foi de prisão e cinco de busca e apreensão domiciliar. Além disso, a Vara dos Crimes Contra a Administração Pública e a Ordem Tributária do Recife determinou a aplicação de monitoramento eletrônico e a suspensão do exercício da função pública de um dos investigados.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em fevereiro de 2024 e apuram a atuação do grupo na inserção de informações falsas em sistema de informação.

A operação mobilizou 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A ação contou ainda com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel), do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Cemep/Seap) e da Corregedoria do Detran de Pernambuco.

