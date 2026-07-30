Mulher é assassinada a tiros em Itambé, na Mata Norte de Pernambuco

A mulher de 26 anos foi morta na manhã desta terça-feira (28), na Avenida João Paulo Ferreira, no bairro Maracujá, em Itambé, na Mata Norte de Pernambuco

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Uma mulher de 26 anos, identificada como Liliane Francisca do Nascimento, foi morta a tiros na manhã desta terça-feira (28), na Avenida João Paulo Ferreira, no bairro Maracujá, em Itambé, na Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas à Polícia, dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram da mulher e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Liliane não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo a perícia realizada, a vítima apresentava perfurações nas regiões do tórax, costas e cabeça. Os suspeitos fugiram após o crime em direção ao estado da Paraíba.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e isolou a área do crime. Em seguida o corpo de Liliane foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Conforme o relato de familiares, a vítima era evangélica. Ainda segundo a Polícia, Liliane possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e era reeducanda do sistema prisional.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como homicídio consumado está sob a responsabilidade da 49ª Delegacia de Itambé.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime”, afirmou a corporação.

