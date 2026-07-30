A mobilização aconteceu na manhã desta quinta-feira (30), em um trecho da Avenida Cláudio Gueiros Leite, na entrada da Avenida Costa Azul, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista

Buracos e suspensão de ônibus levam moradores a protesto em Paulista (Foto: Reprodução/DeOlhonoJanga)

Moradores de Pau Amarelo interditaram, na manhã desta quinta-feira (30), um trecho da Avenida Cláudio José Gueiros Leite, na entrada da Avenida Costa Azul, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista.

Os manifestantes queimaram galhos de árvores na pista e bloquearam o trânsito para cobrar a recuperação da via, obras de saneamento básico e o retorno das linhas de ônibus que deixaram de circular pela região.

Segundo os moradores, as condições da Avenida Costa Azul impediram a circulação de coletivos, obrigando a população a caminhar até a avenida principal para utilizar o transporte público. A avenida Costa Azul tem cerca de 2 km de extensão.

"Estamos sem a linha Pau Amarelo/Costa Azul há mais de um ano. Agora também ficamos sem a Conjunto Beira Mar/Derby porque os ônibus não conseguem passar pelos buracos. Crianças estão deixando de estudar e trabalhadores enfrentam dificuldades para chegar ao serviço", afirmou uma moradora durante o protesto.

Além da situação das vias, os manifestantes também reclamam da falta de coleta regular de lixo na comunidade.

O bloqueio provocou retenções no trânsito da Avenida Cláudio Gueiros Leite. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que foi acionado e enviou uma viatura de combate a incêndio ao local para controlar as chamas ateadas pelos manifestantes.

O que diz a Prefeitura



A Prefeitura do Paulista informa que será assinada nesta quinta-feira (30) a ordem de serviço para a requalificação da Avenida Costa Azul, em Pau Amarelo. A previsão é que os serviços tenham início em cerca de 20 dias.

O cronograma de execução foi ajustado em razão das intensas chuvas e das condições climáticas registradas nas últimas semanas, que impediram a realização do recapeamento asfáltico em condições técnicas adequadas, necessárias para garantir a qualidade e a durabilidade da obra.

Além da Avenida Costa Azul, o pacote de investimentos, executado com recursos próprios da Prefeitura do Paulista, inclui a Rua André e Carina, em Pau Amarelo, a Avenida Benjamim, em Fragoso, e a Rua Fazendinha, em Jaguaribe, que também receberão serviços de requalificação viária.

A Prefeitura do Paulista reafirma seu compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e seguirá investindo na recuperação da malha viária do município, proporcionando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.