Ações policiais registram recorde de tiroteios e baleados no Grande Recife, segundo Instituto Fogo Cruzado

Levantamento mostra que confrontos durante operações policiais atingiram os maiores índices da série histórica desde 2019, com 60 confrontos armados e 52 pessoas baleadas

Ao todo, 52 pessoas foram baleadas em ações policiais (Ascom/PCPE)

O primeiro semestre de 2026 registrou o maior número de tiroteios em ações e operações policiais desde o início da série histórica do Instituto Fogo Cruzado, em 2019. De janeiro a junho, foram contabilizados 60 confrontos desse tipo na Região Metropolitana do Recife, um aumento de 88% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 32 casos.

O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (29), também aponta que 52 pessoas foram baleadas durante ações policiais, o maior número já registrado pelo Instituto. O total supera as 29 vítimas registradas no primeiro semestre do ano passado e iguala o índice de 2023.

Embora os confrontos envolvendo operações policiais tenham crescido, o Instituto Fogo Cruzado destaca que a violência armada apresentou queda no período.

Foram 645 tiroteios registrados na Região Metropolitana do Recife, redução de 12% em comparação aos 736 contabilizados no primeiro semestre de 2025. O número é o menor desde 2019. Também houve diminuição no total de baleados, que passou de 849 para 728 vítimas.

Segundo o instituto, os 60 tiroteios em ações policiais representam 9% de todas as ocorrências com disparos de arma de fogo registradas no Grande Recife entre janeiro e junho.

Tiroteios em ações policiais

* 2026: 60

* 2025: 32

* 2024: 40

* 2023: 47

* 2022: 32

* 2021: 38

* 2020: 36

* 2019: 40

Número de pessoas baleadas em ações policiais

* 2026: 52

* 2025: 29

* 2024: 45

* 2023: 52

* 2022: 35

* 2021: 33

* 2020: 35

* 2019: 28

O relatório também mostra que a violência relacionada aos crimes patrimoniais aumentou. O número de pessoas baleadas durante assaltos chegou a 53 vítimas, o pior resultado para um primeiro semestre desde 2021 e 89% superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando houve 28 baleados.

Nos anos anteriores, o indicador foi de 43 vítimas em 2024 e 49 em 2023 e 2022. Outro recorde foi observado nos confrontos entre grupos armados. De acordo com o Fogo Cruzado, foram contabilizados 22 tiroteios motivados por disputas entre organizações criminosas no primeiro semestre deste ano, contra 18 registros no mesmo período de 2025, o maior número da série histórica.

Entre os municípios da Região Metropolitana do Recife, a capital concentrou o maior número de ocorrências, com 243 tiroteios, seguida por Jaboatão dos Guararapes (108), Cabo de Santo Agostinho (58), Olinda (56) e Paulista (32).

Outros indicadores

Ainda conforme o relatório, oito agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Recife no primeiro semestre deste ano. Desse total, seis morreram e dois ficaram feridos. Entre as vítimas, três eram aposentados ou exonerados, dois estavam em serviço, dois estavam de folga e um não teve a condição de serviço identificada.

Entre os trabalhadores informais, o levantamento contabilizou 14 motoristas de aplicativo baleados, além de 10 entregadores, motoboys e mototaxistas e 10 vendedores ambulantes.

Os dados também apontam que 118 pessoas foram baleadas dentro de casa, o equivalente a 16% de todas as vítimas registradas no Grande Recife no semestre. Outras 30 pessoas foram baleadas durante eventos, 26 dentro de automóveis, 15 em bares e 11 em barbearias.

Em relação ao perfil das vítimas, 657 eram adultos, 54 adolescentes, 15 idosos e duas crianças. O levantamento ainda registrou 15 vítimas de bala perdida, sendo duas mortes e 13 feridos. O número representa uma redução de 62% em comparação com o primeiro semestre de 2025, quando foram contabilizadas 39 vítimas, das quais quatro morreram e 35 ficaram feridas.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, os principais motivos dos disparos de arma de fogo registrados no semestre foram homicídios e tentativas de homicídio (546 ocorrências), seguidos por ações e operações policiais (60), roubos e tentativas de roubo (52), brigas (25) e disputas entre grupos armados (22).

