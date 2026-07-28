CBF investiga suspeita de manipulação em cartão de Lucho Acosta, do Fluminense

Alerta emitido por casa de apostas indicou volume atípico de palpites no jogador durante empate com o Red Bull Bragantino

Lucho, meia do Fluminense (Divulgação/Fluminense)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu início a uma investigação para apurar uma possível manipulação de apostas esportivas envolvendo o meio-campista argentino Lucho Acosta, do Fluminense. O alerta foi gerado após a identificação de um volume fora do padrão de apostas prevendo que o jogador receberia um cartão amarelo na partida contra o Red Bull Bragantino, válida pela 19ª rodada da Série A.

O caso foi encaminhado à CBF pela Sportradar, empresa especializada contratada pela Fifa para monitorar movimentações suspeitas no futebol global. A notificação original partiu da casa de apostas Stake, que detectou o fluxo financeiro anormal direcionado especificamente à advertência do atleta.

O lance em campo

A advertência ocorreu aos 47 minutos do segundo tempo, no empate por 1 a 1 entre as equipes. Acosta recebeu o cartão amarelo após se envolver em uma confusão generalizada: o argentino correu para tomar satisfações com Lucas Barbosa por conta de uma falta cometida sobre Canobbio e empurrou o adversário. Na sequência, trocou novos empurrões com outro atleta do time paulista.

Na súmula do jogo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda justificou a punição relatando que o meio-campista atuou "de maneira a mostrar desrespeito ao jogo", ao empurrar o oponente de forma temerária fora da disputa de bola.

Resposta do clube

Em nota oficial, o Fluminense confirmou ter sido notificado sigilosamente pela entidade máxima do futebol brasileiro e reiterou sua disposição em colaborar com os órgãos de fiscalização. O clube carioca informou ainda que consultou Lucho Acosta e que o jogador negou veementemente qualquer participação em esquemas ilegais.